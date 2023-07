Jogos Mundiais Universitários - Dia 5: cerimônia de abertura

Após o tempo chuvoso no verão chinês, Chengdu amanheceu ensolarada. Logo nas primeiras horas desta sexta-feira (28), o céu limpo indicava que a delegação brasileira nos Jogos Mundiais Universitários de Verão teria um belo dia tanto nas competições quanto na Cerimônia de Abertura. E começou com a primeira participação do Brasil no evento. A honra coube à seleção feminina de basquete, que estreou contra a Romênia e não decepcionou.

Intensas desde o aquecimento, as brasileiras foram avassaladoras no primeiro quarto e saíram de quadra para o primeiro intervalo com um placar de 24 a 6. Parecia que as romenas não esperavam um adversário tão agressivo defensivamente e inspirado no ataque. Nos dois quartos seguintes, a Romênia melhorou e chegou a diminuir a vantagem brasileira para 10 pontos. Porém, no último quarto o Brasil se acertou novamente e garantiu a vitória de 77 a 59.

Cestinha da partida com 19 pontos, Letícia analisou a vitória: “A estreia sempre tem o nervosismo, como vamos nos sair, mas desde que partimos de São Paulo o nosso objetivo até aqui foi o mesmo: com a dinâmica de time forte, vibrando. Elas se assustaram quando começamos com essa energia agressiva. Iniciar assim já manda toda a ansiedade para fora e no segundo jogo já está mais controlado”.

Letícia joga fora do Brasil há nove anos e afirma que esta experiência pode ajudar a equipe: “Acho que, por ser a mais velha do time, consigo trazer um pouco da experiência que tenho. Por exemplo, quando começa a baixar o ritmo do treino eu cobro um pouco mais e as jogadoras começam a entender o motivo. Esse jogo foi importante para todos perceberem que precisamos de intensidade. A gente tava ganhando de 24 a 6 e as romenas vieram buscar. A intensidade tem que continuar. Claro que algumas jogadoras são novas, para muitas é a primeira vez, então está sendo uma experiência grande. Quando conseguimos controlar dá para ver o resultado dentro de quadra”.

O próximo compromisso da seleção será no domingo (30), contra a Finlândia. O Brasil está no grupo C ao lado de Romênia e Finlândia. Os dois primeiros colocados se classificam para a próxima fase.

Cerimônia de abertura

Após a vitória no basquete faltava pouco tempo para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Mundiais Universitários de Verão. Depois do almoço, toda a delegação estava pronta às 16h para se deslocar até o Dong'an Lake Sports Partk Stadium.

Já na fila para entrar na cerimônia, argentinos e brasileiros se provocaram com canções de futebol, mas em clima tranquilo e cordial. A entrada da delegação no estádio foi emocionante. Recebidos por um público animado, os atletas tremularam bandeirinhas e se encantaram com o desfile. Depois, já sentados nas cadeiras, os brasileiros acompanharam um show repleto de música, dança, efeitos especiais e muitos fogos de artifício.

No próximo sábado (29) o Brasil entra no tatame para brigar por medalhas. Às 10 horas começa a fase eliminatória do judô e às 16h já teremos as finais das categorias -48kg feminino, -52kg feminino, -57kg feminino, -60kg masculino e -66kg masculino. Além disso serão realizadas disputas das primeiras rodadas do tênis e do tênis de mesa. À noite, a partir das 19h30min (horário local), será a vez de o basquete masculino enfrentar a China. Já o time de vôlei masculino pega a Alemanha a partir das 20h.

* Maurício Costa viajou como integrante da delegação da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). A entidade convidou a EBC para participar da cobertura durante os 17 dias de competição em Chengdu.