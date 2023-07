Série D: Brasiliense e Athletic iniciam disputa por vaga nas oitavas

O Brasiliense recebe o Athletic Club, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (30) na Boca do Jacaré, na partida de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Quem avançar neste confronto chega às oitavas de final da competição nacional. A TV Brasil transmite o jogo decisivo ao vivo.

Jogando em casa, o Brasiliense busca um bom resultado na primeira partida para manter vivo o sonho da classificação. A equipe ainda não perdeu jogando na condição de mandante na competição e quer repetir a dose de sua última partida, contra o Operário VG-MT, que terminou em vitória do Jacaré por 4 a 1, resultado que assegurou o 4º lugar no seu grupo e carimbou o passaporte para a segunda fase.

Além disso, o Brasiliense conta com o melhor ataque de toda a Série D. A equipe do Distrito Federal marcou 31 gols em 14 jogos na competição. A equipe também aplicou a maior goleada da história das quatro divisões do futebol brasileiro, um sonoro 10 a 0 sobre o Interporto. Os artilheiros do Jacaré na Série D são os meias Bruno Cosendey e Tobinha, respectivamente com seis e cinco gols.

Com uma grande campanha no Grupo 6 da competição nacional, o Athletic Club liderou sua chave na primeira fase. A equipe mineira obteve nove vitórias, dois empates e três derrotas, e teve a melhor defesa do seu grupo, com apenas nove gols sofridos. O Esquadrão de Aço procura fazer um grande jogo de ida para ajudar a conseguir a classificação.

O clube mineiro não tem nenhum desfalque para a partida, e o técnico Cícero Júnior terá a oportunidade de colocar em campo o que tem de melhor: “Conseguimos colher os frutos durante a competição, e que agora continuemos plantando para no final termos o tão sonhado acesso e o título brasileiro que é possível. Sabemos das dificuldades, mas sonhamos, pois sonhar já é metade do caminho”.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.