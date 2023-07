Série D: Vitória recebe Ceilândia em disputa por vaga para oitavas

De olho em uma vaga nas oitavas de final, Vitória e Ceilândia começam a decidir neste sábado (29) seus destinos na Série D do Campeonato Brasileiro. Após superarem a fase de grupos com boas campanhas, as equipes agora focam suas atenções no decisivo embate entre elas. O confronto será no Estádio Salvador Venâncio da Costa, a partir das 15h (horário de Brasília). A primeira partida é com mando do Vitória, enquanto a partida de volta é na casa do Ceilândia. A TV Brasil transmite o jogo.

Já anotou? Amanhã, 29/07, é dia de ver o mata-mata entre a águia azul do Vitória e o gato preto da Ceilândia na #TVBrasil! ⚽



Qual é o seu palpite? 🦅 x 🐈‍⬛ #SérieDnaTVBrasil @VitoriaFC1912 @ceilandia_ec pic.twitter.com/OaKiMK9YXp — TV Brasil (@TVBrasil) July 28, 2023

O Vitória chega confiante ao confronto, pois vem de três triunfos consecutivos (dois em casa e um fora), que foram fundamentais para a sua classificação ao mata-mata. A equipe do Espírito Santo encerrou a primeira fase da competição em 4º lugar no Grupo 6, com 20 pontos, com o segundo melhor ataque da chave, com 23 gols marcados.

O artilheiro da equipe na Série D é o atacante Tony, que tem nove gols. Ele foi o responsável direto pela classificação da equipe no último domingo (23), quando o Vitória derrotou o Resende fora de casa por 2 a 1, marcando os dois gols.

Além do artilheiro Tony, o Vitória tem outros destaques: o capitão João Paulo (meia) e Dodô (lateral-esquerdo), sendo que o último é o mais querido pela torcida, principalmente pelas crianças.

Já o Ceilândia busca um resultado positivo fora de casa para levar uma vantagem ao Distrito Federal. O Alvinegro terminou a fase de grupos invicto (sete vitórias e sete empates), em 1º lugar com 28 pontos. A campanha é tão positiva que a equipe teve 28 gols marcados e apenas cinco sofridos (melhor defesa de todos os clubes que disputam a Série D).

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.