Athletic Club visita Camboriú pelas oitavas da Série D do Brasileiro

Camboriú-SC e Athletic Club-MG medem forças, a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (12) no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina, no jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite a partida ao vivo.

Chegou a hora dos times da #SérieD se enfrentarem nas oitavas de final do Brasileirão!



⚽️Athletic x Camboriú

📺Amanhã, às 17h!



Para quem vai a sua torcida? #SérieDnaTVBrasil pic.twitter.com/PZ1qXSaxj6 — TV Brasil (@TVBrasil) August 11, 2023

Em busca da classificação para as quartas de final da competição nacional, as duas equipes disputarão partidas de ida e de volta. Na fase anterior, o Camboriú eliminou o Maringá nos pênaltis após dois empates. Já o Athletic superou o Brasiliense após uma vitória por 2 a 0 na ida e um empate sem gols na volta.

A equipe de Santa Catarina entra em campo neste sábado tentando defender o bom retrospecto que tem em casa na Série D, com quatro vitórias, três empates e uma derrota. O Terror da Baixada se classificou em terceiro lugar do Grupo 8 com 22 pontos (com 19 gols marcados e 14 sofridos).

SÁBADO É DIA DE GUERRA ⚔️😤



Sábado temos mais uma batalha pela frente e seu apoio é FUNDAMENTAL massa laranja!



Vamos lotar o Gigantão e empurrar nosso Cambura rumo a mais um feito histórico! pic.twitter.com/WFsc3XcpKU — Camboriú FC (@CamboriuFC) August 8, 2023

Já o Athletic fechou a primeira fase da competição como líder do Grupo 6. Já na segunda etapa passou pelo Brasiliense com uma boa vitória no jogo de ida e um empate por 0 a 0 no jogo de volta. O Esquadrão de Aço faz uma boa campanha até aqui na competição, com dez vitórias, três empates e três derrotas. A equipe mineira não apresenta nenhum desfalque para o confronto contra o Camboriú.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou uma novidade essa semana, trata-se da implementação do VAR (árbitro de vídeo) em jogos da Série D a partir da fase das oitavas de final.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.