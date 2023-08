Copa Feminina: Espanha e Inglaterra duelam por conquista inédita

A Copa do Mundo em solo australiano e neozelandês premiará, neste domingo (20), um campeão inédito. A partir das 7h (horário de Brasília), Espanha e Inglaterra duelam no Estádio Austrália, em Sidney, valendo uma conquista inédita para ambos os lados.

As Leoas, como são conhecidas as inglesas, chegaram ao Mundial como favoritas após vencerem, pela primeira vez, a Eurocopa do ano passado, na qual foram as anfitriãs. Na campanha tiveram pela frente justamente as espanholas, nas quartas de final, às quais derrotaram por 2 a 1 na prorrogação.

Se não estava na primeira prateleira de candidatas ao título, a Espanha veio à Copa repleta de expectativa. A equipe tem como base o Barcelona, atual campeão europeu de clubes, com nove das 23 convocadas vinculadas ao time catalão. Além disso, o país tem a geração mais promissora da modalidade, sendo o atual campeão mundial sub-20 e bi no sub-17.

Campeãs europeias

As inglesas estão invictas, com cinco vitórias no tempo normal e uma nos pênaltis (sobre a Nigéria, nas oitavas de final, após empate sem gols com a bola rolando). Na semifinal, as Leoas bateram a anfitriã Austrália por 3 a 1. São 13 gols marcados e somente três sofridos. As atacantes Lauren Hemp e Alessia Russo e a meia Lauren James balançaram as redes três vezes cada e são as artilheiras da equipe.

James, aliás, pode ser a principal novidade na seleção dirigida pela holandesa Sarina Weigman. A jogadora de 21 anos foi expulsa contra a Nigéria após pisar nas costas da zagueira Michelle Alozie e levou dois jogos de suspensão. A camisa 7 vinha sendo o destaque inglês na Copa, com seis participações diretas em gols. Além dos três que marcou, ela distribuiu três assistências.

A presença de James entre as titulares ainda não está confirmada por Weigman, que disputará, neste domingo, a segunda final de Copa da carreira. Em 2019, na França, dois anos após levar a Holanda ao título da Eurocopa, conduziu a seleção de seu país à inédita decisão de um Mundial, ficando com vice. No ano passado, ela foi eleita, pela terceira vez, a melhor técnica do mundo pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Melhor ataque da Copa

A Espanha, por sua vez, tem o melhor ataque da Copa, com 17 gols. Assim como a Inglaterra, são três jogadoras encabeçando a artilharia da equipe: as atacantes Jennifer Hermoso e Alba Redondo e a meia Aitana Bonmatí (cada uma com três gols). Esta última chegou à Copa como protagonista da seleção, já que a meia Alexia Putellas, eleita duas vezes a melhor do mundo, veio para o Mundial pouco tempo após se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

An incredible NINE goal-scorers have hit the back of the net for La Roja! 🙌@SEFutbolFem | #FIFAWWC pic.twitter.com/HGUWehegIG — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 18, 2023

Bonmatí também faz parte de um grupo de 15 atletas que, em setembro do ano passado, segundo a imprensa espanhola, pressionou a federação pela saída do técnico Jorge Vilda (lesionada à época, Putellas apoiou o movimento). Das divergentes, três mudaram de ideia e voltaram à seleção. Ainda assim, o distanciamento entre treinador e elenco é evidente.

Se Bonmatí e Putellas são as estrelas, Salma Paralluelo (que atua com elas no Barcelona) é a revelação. A atacante de 19 anos foi campeã mundial sub-17 e sub-20 e pode ser a primeira com esses títulos a também ganhar a Copa. Ex-velocista, ela fez gols importantes nas vitórias sobre Holanda (quartas) e Suécia (semifinal), sempre saindo do banco.

A seleção vencedora deste domingo entrará para o seleto grupo de campeãs mundiais no futebol feminino, encabeçado pelos Estados Unidos (quatro títulos) e que ainda tem Alemanha (dois), Japão e Noruega (um cada). Além disso, os ganhadores se igualarão aos germânicos, únicos, até o momento, a levantarem a taça da Copa do Mundo entre homens e mulheres.