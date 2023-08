França despacha Marrocos e pega Austrália nas quartas da Copa Feminina

Na conclusão das oitavas de final da Copa do Mundo feminina de futebol, a França não teve problemas para golear Marrocos por 4 a 0, nesta terça-feira (8), em Adelaide (Austrália) e avançar às quartas de final da competição. O próximo compromisso promete ser bem mais complicado: no sábado (12), as europeias encaram as anfitriãs australianas, em Brisbane. As francesas tentarão igualar sua melhor campanha, em 2011, quando chegaram às semifinais e posteriormente terminaram em quarto.

Durante 15 minutos, o resultado no Estádio Hindmarsh esteve em dúvida. Foi o tempo que a seleção marroquina se manteve competitiva. No entanto, a seleção africana, que avançou com duas vitórias por 1 a 0 após estrear levando 6 a 0 da Alemanha, voltou a mostrar fragilidade defensiva e, em questão de minutos, viu a partida escapar completamente de controle.

Aos 15, Karchaoui fez jogada pela esquerda e cruzou para a área. Diani, completamente desmarcada, apenas desviou levemente de cabeça para abrir o placar.

Cinco minutos depois, após jogada pela direita, Dali completou de primeira e ampliou.

A França não permitiu que a adversária respirasse e fez o terceiro aos 22. Com a bola saindo pela linha de fundo, a zaga marroquina afastou mal e a bola caiu justamente no pé de Le Sommer, na cara do gol, para finalizar e fazer 3 a 0.

⚽ 91 et 92ème buts en Bleue

🤯 8 buts en 19 matchs de Coupe du Monde



🇫🇷4-0🇲🇦 | #FRAMAR | #FiersdetreBleues — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 8, 2023

Com tamanha vantagem em tão pouco tempo, o duelo ganhou outra cara. A França administrou, enquanto Marrocos não tinha forças para ir buscar o resultado. A seleção africana terminou a primeira etapa sem nenhuma finalização.

Em ritmo de treino, a França (que fechou o jogo com 59% de posse de bola e 15 finalizações contra apenas 25% e um chute a gol das adversárias) ainda chegou ao quarto gol no segundo tempo. Becho avançou pela direita e cruzou para Le Sommer, novamente completamente sem marcação, finalizar de cabeça.

🇫🇷 @EquipedeFranceF take the lead! 👏@kady944 with her fourth goal of the #FIFAWWC! ⚽️ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 8, 2023

A França alcança a fase de quartas pela quarta edição consecutiva. Desta vez, medirá forças com a Austrália, que igualou sua melhor campanha (em 2007, 2011 e 2015) ao se colocar entre as oito melhores do mundo. Na busca pela história, as duas seleções prometem fazer um dos grandes jogos desta Copa.