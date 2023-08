Portuguesa e Operário jogam por vaga nas oitavas da Série D

Portuguesa e Operário VG medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (5) no Estádio Luso-Brasileiro, em partida que valerá uma vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite o jogo decisivo ao vivo.

O Tricolor chega ao confronto em vantagem, após vencer o primeiro jogo da segunda fase por 1 a 0. Um empate basta para conseguir a vaga. Já para a Lusa apenas a vitória interessa, de preferência por dois ou mais gols de vantagem para se classificar nos 90 minutos. Em caso de triunfo da Portuguesa com vantagem de apenas um gol a vaga será definida nas penalidades máximas.

A Lusa chega confiante ao jogo, pois fez grande campanha na primeira fase da competição nacional. A equipe da Ilha do Governador está invicta jogando em casa (seis vitórias e um empate) e procura usar o apoio da torcida a seu favor, para que juntos possam reverter o placar e buscar a classificação.

A Portuguesa terminou a fase de grupos da Série D na segunda posição do Grupo 6 com 29 pontos, obtendo oito vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Nestes jogos marcou 25 gols e sofreu 12, tendo como artilheiro na competição o atacante Marcelo Toscano, que já anotou nove gols.

AGORA É TUDO OU NADA!



Está chegando o grande dia, Sábado (05), Tricolor irá enfrentar a equipe da Portuguesa fora de casa às 15H em busca da classificação na próxima fase, lembrando que teremos transmissão da TV Brasil. Agora é tudo ou nada!!! pic.twitter.com/aKwWmhdSjQ — Operário Várzea-Grandense (@Operarioceov) August 4, 2023

O Operário Várzea-Grandense também vive um bom momento: são três vitórias nos últimos quatro jogos, inclusive com um triunfo por 9 a 0 sobre o Real Ariquemes na fase de grupos. O Chicote da Fronteira fez uma boa campanha, finalizando em 3º lugar no Grupo 5 com 24 pontos. Foram sete vitórias, três empates e quatro derrotas, com 29 gols marcados e 16 sofridos.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.