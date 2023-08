Santer é campeão do Brasileiro de rugby em cadeira de rodas

O Santer/RJ é o grande campeão da edição 2023 do Brasileiro de rugby em cadeira de rodas. O título foi alcançado na noite desta quarta-feira (23) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com vitória de 60 a 39 sobre o Gigantes/SP, de Campinas. Com a conquista a equipe do Rio de Janeiro garantiu uma vaga na Copa dos Campeões, que será disputada em Brasília em dezembro.

🟡 Santer é o campeão do XV Campeonato Brasileiro de Rúgbi em cadeira de rodas! 🏆



Este é o segundo título brasileiro da história do Santer, que já havia alcançado o feito em 2021.

O campeonato deste ano contou com seis equipes, que foram divididas em dois grupos (A e B), com três integrantes cada, e também celebrou os 15 anos de fundação da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC).

“Este foi o torneio de clubes mais importante do nosso calendário. Foram mais de 230 pessoas envolvidas. A ABRC está completando 15 anos, então foi, simbolicamente, muito importante”, afirmou José Higino Oliveira Souza, presidente da ABRC.