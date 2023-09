Brasil perde para Turquia no Pré-Olímpico de vôlei feminino

A seleção brasileira de vôlei feminino perdeu a invencibilidade no Pré-Olímpico ao ser derrotada, na madrugada desta sexta-feira (22) em Tóquio (Japão), pela Turquia por 3 sets a 0 (parciais de 21/25, 27/29 e 19/25). A partida foi válida pelo Grupo B da competição.

Com a derrota para as turcas, o Brasil precisa buscar uma reação nas próximas rodadas para se classificar para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024. Apenas as duas primeiras colocadas garantem vaga no megaevento esportivo. O próximo compromisso do Brasil é no próximo sábado (23), quando enfrenta a Bélgica a partir das 4h (horário de Brasília).

O confronto foi marcado por homenagens à Walewska Oliveira, ex-jogadora da seleção brasileira e campeã olímpica nos Jogos de Pequim em 2008, que faleceu na noite desta quinta-feira (21) aos 43 anos. “É difícil. A gente precisou se fechar, deixar para chorar após o jogo. Dói muito. Precisamos tentar lidar com isso da melhor maneira e de alguma forma passar por isso”, declarou a central Thaisa.

Na partida entre 🇧🇷 e 🇹🇷, pelo Pré-Olímpico de vôlei, nossa eterna Walewska foi homenageada pelas atletas brasileiras.



A seleção feminina entrou em quadra com uma braçadeira escrita "W#️⃣1️⃣🖤".



📸 Divulgação pic.twitter.com/P06gjx7FPj — Time Brasil (@timebrasil) September 22, 2023

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.