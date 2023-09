Brasil permanece em terceiro no ranking de seleções da Fifa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (21) a nova versão do seu ranking de seleções de futebol, após os jogos disputados na última Data Fifa. E o Brasil permaneceu na terceira posição após vitórias sobre Bolívia e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Já a liderança é da atual campeão mundial Argentina, que é seguida pela França.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.



Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2023

A seleção brasileira manteve sua colocação no ranking após as vitórias de 5 a 1 sobre a Bolívia e de 1 a 0 sobre Peru. A nova era do time canarinho, agora comandado pelo técnico Fernando Diniz, tenta resgatar a época de ouro do Brasil em mundiais de equipes nacionais, competição que a seleção conquistou pela última vez em 2002.

No momento o Brasil tem 1.837,61 pontos, permanecendo atrás da França (1.840,76). A Argentina foi a 1.851,41 e aumentou sua vantagem na liderança do ranking. Completam o top 10 as seleções de Inglaterra, Bélgica, Croácia, Holanda, Portugal, Itália e Espanha.

Os próximos compromissos da seleção brasileira são os jogos, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, contra a Venezuela, no dia 12 de outubro na Arena Pantanal, e contra o Uruguai, em 17 de outubro no Estádio Centenário.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.