Carlos Sainz garante Ferrari na pole do GP da Itália de Fórmula 1

Carlos Sainz colocou neste sábado (2) a Ferrari na pole position para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, com o atual líder do campeonato Max Verstappen, que busca sua 10ª vitória consecutiva, ao seu lado na primeira fila.

Sainz percorreu o "Templo da Velocidade" de Monza com o tempo mais rápido de 1min20s294, 0s013 mais rápido do que a última volta de Verstappen, da Red Bull, com Charles Leclerc, da Ferrari, se classificando em terceiro.

Apenas 0s067 separou os três primeiros pilotos em uma tarde ensolarada em Monza, com os "tifosi" da Ferrari, que não tiveram muitos motivos para se alegrar nesta temporada, torcendo pelos carros vermelhos diante de uma batalha contra a dominante Red Bull.

A pole foi a terceira da Ferrari em uma temporada em que a Red Bull venceu todas as 13 corridas até agora, mas a primeira de Sainz desde Austin, Texas, em outubro passado.

A sessão final do treino classificatório foi realizada com um inquérito dos comissários pairando sobre a dupla da Ferrari por ter andado muito devagar na primeira fase, mas essa ameaça desapareceu quando a multidão foi à loucura e os comissários decidiram não tomar nenhuma outra medida.

Sainz disse que sentiu arrepios ao cruzar a linha de chegada e absorveu a reação em sua volta de desaceleração após uma sessão intensa.

"É incrível. Em todo lugar que vamos, é só barulho, apoio e incentivo, e é a melhor sensação que você pode ter como piloto", disse o espanhol."Amanhã vou dar tudo de mim para manter a P1. Uma boa largada, um bom primeiro stint e ver se podemos lutar com Max. Normalmente, nas corridas longas, ele é mais rápido, mas vou dar tudo de mim."

Verstappen disse que estava feliz por ser o segundo colocado, para variar.

"É claro que amanhã tentaremos vencer a corrida. Normalmente, temos um carro de corrida mais rápido, mas vamos aproveitar o dia de hoje e depois vamos nos concentrar no dia de amanhã", disse o piloto holandês.

George Russell largará em quarto para a Mercedes, com o companheiro de equipe de Verstappen e rival mais próximo, Sergio Perez, em quinto.

Alex Albon se classificou em sexto para a Williams, à frente de Oscar Piastri, da McLaren, do sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, e de Lando Norris, da McLaren.

Verstappen foi o mais rápido nas duas primeiras fases da classificação, depois de Sainz ter sido o mais rápido nos treinos livres, mas não conseguiu fazer o mesmo pela terceira vez.

As Ferraris foram as rivais mais próximas da Red Bull na segunda fase, com um rugido da multidão saudando primeiro Sainz, que foi o mais rápido, e depois Leclerc, antes de Verstappen trazê-los de volta à realidade.

Pierre Gasly, da Alpine, um vencedor surpreendente em Monza com a AlphaTauri em 2020, e seu companheiro de equipe Esteban Ocon não conseguiram ir além da primeira fase.

A forma decepcionante de Lance Stroll para a Aston Martin continuou, com o filho do dono da equipe canadense se classificando em último lugar, enquanto o companheiro de equipe Fernando Alonso garantiu o 10º lugar no grid.

Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, e Kevin Magnussen, da Haas, também foram eliminados na primeira etapa, em 16º e 19º lugares, respectivamente.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.