Corinthians e Grêmio empatam em jogo com oito gols

Em um jogo muito movimentado, Corinthians e Grêmio empataram por 4 a 4, na noite desta segunda-feira (18) em Itaquera, em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após este resultado a equipe gaúcha chegou aos 40 pontos, permanecendo na 3ª posição, já o Timão somou o total de 27, na 14ª posição.

Mesmo atuando na condição de visitante, o Grêmio conseguiu se impor ao Corinthians nos primeiros minutos do confronto e abriu uma vantagem de dois gols graças a Nathan, aos 20 minutos, e a Cristaldo, aos 26.

Porém, o confronto mudou de andamento ainda antes do intervalo e o Timão virou graças a gols de Fábio Santos, aos 44 em cobrança de pênalti, de Lucas Veríssimo, aos 49, e de Yuri Alberto, um minuto depois.

No retorno da parada o Grêmio voltou a igualar novamente, graças a um belo chute de Everton Galdino, logo aos 5 minutos. Aos 12 minutos o uruguaio Luis Suárez deixou o dele com uma finalização cruzada de biquinho após tabela com Villasanti para colocar o Tricolor em vantagem. Mas, aos 21, Giuliano, que havia acabado de entrar no gramado, deu números finais ao placar após boa jogada com Wesley.

Triunfo de virada

Na outra partida desta segunda, mas válida pela 24ª rodada da competição, o Santos derrotou o Bahia de virada por 2 a 1 em plena Fonte Nova, em Salvador. Com o resultado, o Peixe chegou aos 24 pontos, na 17ª posição. Já o Tricolor é o 15º com 25 pontos.

É O TIME DA VIRADA NA FONTE NOVA! O PEIXÃO VENCE O BAHIA COM GOLS DE MARCOS LEONARDO E FURCH! ⚪⚫ pic.twitter.com/XbZ1TlhBaa — Santos FC (@SantosFC) September 19, 2023

O Bahia abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo com um chute forte de Cândido, mas o Santos virou com gols de Marcos Leonardo, aos 27, e de Julio Furch, aos 48.