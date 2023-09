Ferroviário-CE bate Maranhão nos pênaltis e ascende à Série C de 2024

A disputa pela última das quatro vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2024 foi a que gerou mais emoção. Ferroviário-CE e Maranhão empataram novamente por 1 a 1, neste domingo (3), no jogo da volta das quartas de final no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A definição foi para as penalidades e o Ferrão levou a melhor, com vitória por 3 a 0, garantindo o retorno à terceira divisão, um ano depois de ter sido rebaixado da terceira divisão para a Série D. Para dar contornos ainda mais emocionantes, os dois gols da partida foram marcados nos acréscimos, por Fontes, para o Maranhão e pelo zagueiro Fernando (contra) para o Ferroviário.A história da partida foi escrita pelos goleiros. Nos 90 minutos, ninguém se destacou mais do que Moisés, camisa 1 do Maranhão. Logo no começo do jogo, ele mostrou que estava inspirado quando fez defesa fundamental após Kadu Barone escapar pela esquerda e finalizar com o pé direito, livre.

FOI NA RAÇA! COM EMPATE NO FIM E PERFEIÇÃO NAS PENALIDADES. O FERRÃO AGORA É SÉRIE C! TIME DE GUERREIROS! pic.twitter.com/eZBpHeptTg — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) September 3, 2023

O Maranhão criou em bela jogada de Fabrício pela direita e depois teve a melhor chance da primeira etapa quando Jorge apareceu livre no meio da área e finalizou por cima do gol.

Na segunda etapa, o Ferroviário intensificou a pressão e a estrela de Moisés brilhou ainda mais. Primeiro ele defendeu chute de Ciel quase na pequena área. Depois, evitou um gol contra de Maicon em desvio à queima roupa. Por último, fez bela defesa voando para espalmar o chute de Tarcísio.

Na reta final da partida, um erro individual veio em momento propício para o Maranhão. O zagueiro Alisson se atrapalhou ao tentar fazer o recuo de cabeça para o goleiro Douglas Dias, que acabou derrubando Rafael dentro da área. Pênalti. Aos 46, Fontes teve calma para bater no canto direito e marcar, colocando os visitantes na frente do placar já nos acréscimos.

Àquela altura, o Ferroviário, que obteve nove vitórias nos nove primeiros jogos que disputou em casa e estava invicto na competição, se viu obrigado a marcar para não colocar por água abaixo a incrível campanha que fez. A pressão deu resultado rapidamente. Aos 50 minutos, Gabriel bateu escanteio pela esquerda e após desvio na primeira trave o zagueiro Fernando se afobou e finalizou para dentro de sua própria meta.

Veio, enfim, a primeira disputa por pênaltis na fase decisiva da Série D de 2023. A partir daí, outro nome que joga debaixo das traves assumiu o protagonismo. Mas não sem antes testemunhar um lance inusitado. Na primeira cobrança do Maranhão, Leone primeiro aplicou a 'paradinha' e depois fingiu bater. O árbitro Luís Flávio de Oliveira, obedecendo a regra, que não permite esse comportamento, tornou nula a cobrança e ainda deu o cartão amarelo para o jogador.

Na sequência, Douglas Dias defendeu as cobranças de Fontes e Fabrício e Gabriel converteu a terceira batida do Ferroviário, confirmando a vitória por 3 a 0 e o acesso à Série C, deixando a torcida aliviada.

Com o acesso garantido, o Ferroviário agora vai em busca do segundo título da Série D, já que foi campeão da competição em 2018.