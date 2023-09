Hermoso apresenta queixa por beijo de Rubiales, diz promotor espanhol

A estrela do futebol espanhol Jenni Hermoso apresentou uma queixa criminal sobre o beijo não consentido dado pelo chefe da federação de futebol, Luis Rubiales, após a conquista da Espanha da Copa do Mundo de Futebol Feminino, informou a promotoria nacional nesta quarta-feira (6).

Hermoso deu seu depoimento na terça-feira (5) e a queixa será processada "o mais rápido possível", acrescentou o promotor.

Com a denúncia, Rubiales poderá enfrentar acusações criminais, além do inquérito em andamento pelo principal tribunal esportivo da Espanha por "má conduta grave" e uma investigação pela Fifa, que suspendeu Rubiales provisoriamente do cargo por 90 dias.

Nem os representantes de Hermoso nem de Rubiales estavam imediatamente disponíveis para comentar.

Rubiales pegou a cabeça de Hermoso e beijou-a nos lábios durante a cerimônia de entrega de medalhas que se seguiu à vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Inglaterra na final da Copa do Mundo Feminina, em 20 de agosto.

No final do mês passado, o promotor da Suprema Corte da Espanha disse que Rubiales poderia enfrentar acusação de agressão sexual, com potencial pena de prisão de um a quatro anos, se Hermoso, que mora e joga no México, apresentasse uma queixa.

A Suprema Corte tem jurisdição sobre o caso, pois o incidente ocorreu no exterior -- em Sidney, na Austrália.

Hermoso disse que não queria ser beijada e que se sentia “vulnerável e vítima de uma agressão”. Rubiales, que até agora se recusou a renunciar apesar das fortes pressões, disse que o beijo foi “espontâneo, mútuo, eufórico e consensual”.

O comportamento de Rubiales provocou indignação na Espanha e no exterior.

A equipe masculina da Espanha criticou o chefe de futebol do país na segunda-feira por seu "comportamento inaceitável", mas um dos capitães da equipe, o zagueiro do Real Madrid Dani Carvajal provocou críticas por questionar a condição de vítima de Hermoso em uma entrevista para a rádio espanhola Onda Cero.

"Portanto, não podemos tomar uma posição ou condenar um lado ou outro de antemão sem saber realmente o que aconteceu, o que foi estipulado, porque Jennifer ainda não apresentou uma queixa", acrescentou, sem saber que Hermoso havia se reunido com os promotores e apresentado uma queixa criminal no início do dia.

O técnico da seleção feminina, Jorge Vilda, aliado próximo de Rubiales, foi demitido na terça-feira (5). A federação espanhola anunciou posteriormente que nomeou Montse Tomé para suceder Vilda, fazendo dela a primeira mulher a dirigir a seleção feminina.

