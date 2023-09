Nos Jogos da Juventude, espaço para atletas mescla esporte e educação

As provas dos Jogos da Juventude, que ocorrem em Ribeirão Preto (SP), foram distribuídas em 15 instalações, inclusive em municípios vizinhos, como Serrana, Sertãozinho, Brodowski e Pirassununga. Uma delas é comum a todos os atletas: o Centro de Eventos Taiwan. Além de receber as disputas de ciclismo, judô, wrestling e esgrima, o local, situado na cidade-sede do evento, abriga o Centro de Convivência da competição - também chamado de CCO.

Como o nome diz, o espaço, de aproximadamente 30 mil metros quadrados é o ponto de encontro dos cerca de 4 mil participantes dos Jogos. Nele, foram instaladas áreas com atividades esportivas recreativas, como um basquete com cesta e a bola gigante, uma piscina de bolinhas para jogar vôlei e equipamentos para tênis de mesa e pebolim. Há, também, a experimentação de modalidades olímpicas, em uma parede de escalada e uma minipista de skate. A pira da competição, acesa pela judoca campeã olímpica e mundial Rafaela Silva na cerimônia de abertura, fica na fachada do salão.

Perto da parede de escalada, estão totens em referência a nomes de peso da história olímpica brasileira, com frases e itens utilizados por eles. Entre os homenageados, aparecem esportistas já aposentados como Fofão (vôlei), Hortência (basquete), Rogério Sampaio (judô) e Gustavo Borges (natação), e atletas importantes da atualidade, como Ítalo Ferreira (surfe), Rebeca Andrade (ginástica artística), Marcus D'Almeida (tiro com arco) e Rayssa Leal (skate).

Nesta semana, a última do evento, com sete modalidades em disputa (sendo três coletivas), a expectativa é que até 2,8 mil pessoas frequentem o local. Será o período mais movimentado desde a abertura do espaço, há duas semanas. Os horários de pico são aqueles próximos às refeições - o refeitório de atletas, profissionais envolvidos na competição e voluntários fica no CCO e tem média de 2 mil almoços e 1,5 mil jantares servidos por dia, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Entre os frequentadores do Centro de Convivência estão ainda alunos de 13 a 15 anos de escolas municipais de Ribeirão Preto que, desde o último dia 4, vêm acompanhando as modalidades e participando das atividades recreativas. Conforme o COB, até o fim do evento, quase 3 mil desses jovens terão marcado presença no evento.

É também no CCO que ocorre a maioria das cerimônias de premiação das 18 modalidades - as exceções são atletismo e natação. Na noite dessa quarta-feira (13), por exemplo, houve a entrega das medalhas aos atletas das provas de florete e espada feminino e sabre masculino da esgrima.

No mesmo palco, há interações entre os atletas por meio de danças, embaladas por um DJ, mas também ações educativas, como palestras sobre doping, bullying, violência de gênero e sexual, esporte antirracista e saúde da mulher, entre outros temas. É lá, ainda, que professores, que atuam como embaixadores dos Jogos, abordam as respectivas disciplinas de forma bem humorada, por meio de brincadeiras e paródias. Nesta semana, as aulas têm sido de matemática, com o docente Rodrigo Sacramento.

A edição deste ano dos Jogos da Juventude chega ao fim no sábado (16). O evento tem transmissão da TV Brasil, em parceria com o COB. Nesta quinta-feira (14), a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) exibe, ao vivo, as provas da natação, a partir das 9h (horário de Brasília), e as finais do vôlei de praia, às 16h.