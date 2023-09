Tênis: Bia Haddad desiste de participar do Aberto de Guadalajara

A tenista brasileira Bia Haddad desistiu de participar do Aberto de Guadalajara desta semana por ter machucado as mãos em um acidente no banheiro do hotel no qual estava hospedada, após o vidro do box do chuveiro quebrar em cima dela no último domingo (17).

A jogadora de 27 anos disse que precisou levar pontos nas duas mãos.

FORÇA, BIA HADDAD MAIA! 🙏



Bia Haddad sofreu lesões após o vidro do box do banheiro do hotel se romper.



A atleta deixará o @WTA 1000 de Guadalajara 🇲🇽 para se recuperar.



Você voltará ainda mais forte, lenda! 🙌 pic.twitter.com/yHI920l8nI — Time Brasil (@timebrasil) September 18, 2023

“Precisarei de alguns dias agora para cicatrizar as feridas e poder estar de volta para a última parte do ano; e seguir lutando pelos meus objetivos de 2023”, disse a brasileira em uma publicação em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (18).

Bia é a atual número 18 do ranking mundial. Neste ano, ela chegou às semifinais do torneio de Roland Garros e já esteve no top 10 do ranking da WTA (associação de tênis feminino).

