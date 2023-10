Arsenal pode ficar sem Gabriel Jesus por semanas, afirma técnico

O Arsenal pode ficar sem Gabriel Jesus por algumas semanas devido a uma lesão, disse o técnico Mikel Arteta na véspera do jogo de sábado (28) contra o Sheffield United, após o atacante brasileiro ter sido o herói da vitória sobre o Sevilla na Liga dos Campeões.

"O exame mostrou que há uma lesão muscular", disse Arteta a repórteres nesta sexta-feira (27). "Podemos perdê-lo por algumas semanas. Com Gabi, não posso dar nenhum prazo porque ele sempre nos surpreende". "Com o calendário que temos e a quantidade de jogos que temos, é algo que sabíamos que ia acontecer", disse Arteta. "Isso está acontecendo com todos os clubes da Premier League, então não há diferença."

Jesus foi forçado a sair de campo com um problema na coxa depois de marcar um gol e dar assistência para outro na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Sevilla, na Espanha, na terça-feira (24), que levou o time ao topo do Grupo B da Liga dos Campeões.

Player of the Week ✅

Goal of the Week ✅



Gabriel Jesus has been nominated for two @ChampionsLeague awards 👏



🗳 Help our number 9 win 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 26, 2023

O Arsenal está em terceiro lugar na Premier League, apenas dois pontos atrás do líder Tottenham e empatado em pontos com o Manchester City. O Sheffield United é o último colocado, com apenas um ponto em nove jogos.

Arteta disse que sua equipe não vai pegar leve com o Sheffield United, especialmente porque eles jogaram bem na derrota por 2 a 1 para o Manchester United na última partida.

"Eles estão lutando por suas vidas, então será um jogo complicado", disse. "Todos estão atentos, os jogadores sabem o que está por vir e eu fui muito claro com eles."

