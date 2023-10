Brasileiro: Fluminense recebe Botafogo em clássico no Maracanã

O Fluminense recebe o Botafogo, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (8) no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o clássico carioca ao vivo.

Após a classificação dramática para a final da Copa Libertadores da América, agora o Fluminense volta a pensar no Brasileirão. O objetivo da equipe é fazer uma boa reta final de competição, principalmente em caso de insucesso na final da competição continental, que será disputada no dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors (Argentina), no Maracanã.

Para se manter no topo da tabela e tentando retornar ao G4, o Tricolor das Laranjeiras precisa derrotar o líder do campeonato neste domingo. Para isso, o técnico Fernando Diniz deve colocar o que tem de melhor para a disputa do clássico.

Proibido passar sem deixar o LL 👇



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/cTlgDjgAan — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 6, 2023

O Fluminense carrega uma longa invencibilidade como mandante: a última vez que o Fluminense saiu derrotado com o mando de campo do Maracanã foi no dia 29 de janeiro, justamente contra o Botafogo, em derrota por 1 a 0, em partida válida pela fase de grupos do Campeonato Carioca.

Com resultados ruins nos últimos jogos, o Botafogo procura voltar a triunfar no campeonato. A equipe não vence há quatro partidas (três derrotas e um empate). Em seu último compromisso pelo Brasileiro empatou com o Goiás pelo placar de 1 a 1, em pleno Nilton Santos, estádio esse que foi um trunfo para os botafoguenses durante todo o primeiro turno.

A campanha do Alvinegro em casa era perfeita até o jogo contra o Flamengo. De lá para cá soma um empate e uma derrota jogando em casa. Oito pontos à frente do vice-líder Bragantino, a equipe alvinegra espera manter o ritmo para continuar a luta pelo título brasileiro.

O Glorioso segue firme na preparação para o clássico! PRA CIMA! 💪🏾🔥 #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/gdjp1tspht — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 5, 2023

Com a queda brusca de rendimento da equipe, a diretoria alvinegra optou por demitir o técnico português Bruno Lage, e agora aposta numa solução caseira para resolver os problemas do time e manter a liderança até o final do campeonato: Lúcio Flávio, que comandará a equipe até o fim do ano, auxiliado por Joel Carli, que será seu assistente.

Nos últimos dez clássicos entre as equipes o Fluminense levou a melhor em cinco deles. O Botafogo venceu três e foram registrados dois empates.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Botafogo com a locução de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabes (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.