Com brilho de Darlan, Brasil supera República Tcheca por 3 sets a 2

Comandada pelo oposto Darlan, que somou o total de 23 pontos, a seleção brasileira derrotou a República Tcheca por 3 sets a 2 (parciais de 22/25, 25/16, 25/20, 21/15 e 16/14), na manhã deste domingo (1) no Maracanãzinho, pelo Pré-Olímpico de vôlei masculino.

“Foi uma vitória importantíssima. Hoje a vitória foi de todo o time. Todos contribuíram, não só os que começaram o jogo, mas também os que entraram. Todos deram o máximo. E quem estava do lado de fora, estava ali torcendo, apoiando, dando uma palavra de incentivo. Isso mostra a força dessa equipe”, declarou o técnico Renan Dal Zotto após a partida válida pela segunda rodada do Grupo A da competição.

O Brasil volta a entrar em quadra a partir das 20h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (3) para medir forças com a Alemanha.

Brasil e República Tcheca estão no Grupo A do Pré-Olímpico de vôlei masculino ao lado de Catar, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. As oito equipes jogarão contra todos os seus adversários de chave em uma única oportunidade. As duas primeiras colocadas garantirão vaga em Paris 2024.

Já o Grupo B, que também distribuirá duas vagas olímpicas, conta com Sérvia, Turquia, Estados Unidos, Egito, Finlândia, Eslovênia, Turquia e Japão. Por fim o Grupo C, que oferece mais duas passagens para Paris, terá Holanda, Canadá, Polônia, Bélgica, Bulgária, Argentina, México e China.