Libertadores: Palmeiras derrota Atlético Nacional para chegar à final

O Palmeiras derrotou o Atlético Nacional (Colômbia) por 3 a 1, na noite desta terça-feira (17) no estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, para garantir a classificação para a decisão da Copa Libertadores de futebol feminino. Com isso as Palestrinas protagonizarão uma final brasileira (com Internacional ou Corinthians) para buscarem o bicampeonato da competição.

EM BUSCA DO BI 😎🐷



Com gols de Bia Zaneratto e Amanda Gutierres (2x), vencemos o Atlético Nacional-COL e, pela segunda vez seguida, estamos na grande final da @LibertadoresFEM 🎯#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/QwezwFl8A2 — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 18, 2023

O Verdão é o atual campeão da Libertadores feminina, após triunfar na última edição por 4 a 1 na final diante do Boca Juniors (Argentina). Agora a decisão será contra uma equipe brasileira: Corinthians ou Internacional, que medem forças a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (18) no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

Esta será a segunda final brasileira da competição, após o Corinthians conquistar o seu segundo título da competição em 2019 ao derrotar a Ferroviária por 2 a 0 na decisão disputada no Equador.

A vitória desta terça teve uma protagonista, Amanda Gutierres, que marcou dois gols para o Palmeiras. Bia Zaneratto completou o placar com um gol em cobrança de pênalti. A lateral Montoya fez o de honra do Atlético Nacional.

A final da Libertadores feminina será disputada no próximo sábado (21).