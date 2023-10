Marrocos, Espanha e Portugal sediarão Copa do Mundo de 2030

Marrocos, Espanha e Portugal sediarão a Copa do Mundo de 2030, enquanto Uruguai, Argentina e Paraguai serão os anfitriões dos três primeiros jogos da competição para marcar o centenário do torneio, informou a Fifa nesta quarta-feira (4).

A Fifa disse que a candidatura conjunta de Marrocos, Portugal e Espanha era a única candidata a sediar o torneio. A entidade deveria anunciar a sede somente no próximo ano.

A primeira Copa do Mundo da história, em 1930, foi realizada no Uruguai e vencida pelos anfitriões após derrotarem a Argentina na final em Montevidéu.

A decisão desta quarta-feira marca a primeira vez que a Copa do Mundo será realizada em três continentes e seis países, o que pode significar que os jogos da fase de grupos possam ser disputados em estações diferentes dependendo do hemisfério.

“O Conselho da Fifa concordou por unanimidade que a candidatura única de Marrocos, Portugal e Espanha sediará o evento em 2030 e [suas seleções] se classificarão automaticamente a partir da atribuição de vagas existente”, afirmou a Fifa em um comunicado.

“Além disso, tendo em conta o contexto histórico da primeira Copa do Mundo da Fifa [no Uruguai], o Conselho da Fifa concordou por unanimidade em sediar uma cerimônia única de celebração do centenário na capital do país, Montevidéu [...] bem como três jogos da Copa do Mundo no Uruguai, Argentina e Paraguai, respectivamente”.

Mais cedo, o anúncio já havia sido antecipado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

“A Copa do Mundo Centenária 2030 começa onde tudo começou. Uruguai, Argentina e Paraguai sediarão as partidas de abertura do #MundialCentenario!”, escreveu Domínguez na rede social X, sem dar mais explicações.

Já a Associação de Futebol Argentino (AFA) disse que a seleção do país, campeã mundial em 2022, “disputará o primeiro jogo da fase de grupos do Mundial de 2030 em casa e com o seu povo”.

A Copa do Mundo de 2022 foi realizada no Catar.

“Em um mundo dividido, a Fifa e o futebol estão se unindo”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Infantino afirmou que a primeira das três partidas na América do Sul será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, onde foi realizada a primeira Copa do Mundo, em 1930.

Copa do Mundo retorna à Espanha

Embora Portugal e Marrocos nunca tenham sediado uma Copa do Mundo, a Espanha sediou o torneio em 1982.

Pedro Rocha, presidente do Comitê de Gestão da Real Federação Espanhola de Futebol, disse que estava entusiasmado em trazer o Mundial de volta ao país, que venceu a Copa do Mundo em 2010.

“Tenho a certeza de que junto de Marrocos e Portugal organizaremos a melhor Copa do Mundo da história”, afirmou.

Portugal, que sediou a Eurocopa em 2004, finalmente conseguirá sediar a Copa do Mundo depois de ser negado o direito para as edições de 2018 e 2022 junto com a Espanha.

Já o Marrocos será o segundo país africano a receber o torneio, depois da África do Sul em 2010.

A Fifa também disse que a Copa do Mundo de 2034 será realizada na Ásia ou Oceania, com as associações membros desses continentes sendo convidadas a se candidatarem para sediar o torneio.

A Arábia Saudita anunciou a sua intenção de concorrer à edição de 2034, informou a agência estatal de notícias SPA.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

