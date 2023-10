Pan: Felipe Wu conquista bronze na pistola de ar 10 metros

O medalhista olímpico Felipe Wu garantiu para o Brasil uma medalha de bronze, nesta quinta-feira (26), na prova da pistola de ar 10 metros dos Jogos Pan-americanos, que estão sendo disputados em Santiago (Chile). Na mesma prova, Philipe Chateaubrian ficou na quarta posição.

CONQUISTA NO TIRO ESPORTIVO! 🥉



No duelo entre brasileiros na pistola de ar 10m, Felipe Wu vence Philipe Chateaubrian e leva a medalha de bronze no Pan de Santiago! 🇨🇱



Felipe soma 573 pontos e conquista a sua segunda medalha em Jogos Pan-americanos! 💚💛



▶️:… pic.twitter.com/jD74t8ClFm — Time Brasil (@timebrasil) October 26, 2023

Esta é a segunda oportunidade na qual o medalhista olímpico (garantiu uma prata nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro) sobe ao pódio em uma edição de Jogos Pan-Americanos, a primeira foi em 2015, em Toronto (Canadá), quando ficou com o ouro também na prova da pistola de ar de 10 metros.

“Na parte classificatória não comecei muito bem, mas fui melhorando o rendimento e consegui me classificar em terceiro lugar. Na final tive um desempenho satisfatório, apesar de ter tido um sofrimento ali. Mas acho que toda competição desse nível traz isso e também aquela força extra para superar os desafios. A final foi difícil no começo, o tiro não estava entrando, fiquei meio nervoso, mas consegui me concentrar e sair com essa medalha, o que é muito bacana”, declarou Felipe Wu.

Apesar do bronze em Santiago, Wu ainda não tem a presença confirmada na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024. O único a carimbar seu passaporte em Santiago foi o canadense Tugurul Ozer, que ficou com o ouro nesta quinta.

Porém, Felipe Wu ainda terá duas oportunidades de se garantir nos Jogos Olímpicos, o Campeonato Pan-Americano de Carabina e Pistola, que será disputado entre 31 de março e 7 de abril de 2024, e o Torneio Pré-Olímpico, disputado entre 11 e 19 de abril de 2024 no Rio de Janeiro.