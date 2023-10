Putin acusa COI de usar Jogos Olímpicos como instrumento político

O presidente russo, Vladimir Putin, criticou o Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quinta-feira (19) por ter efetivamente suspendido a Rússia do movimento olímpico, acusando-o de usar os Jogos como uma ferramenta política e de racismo.

Na semana passada, o COI baniu o Comitê Olímpico Russo por reconhecer órgãos regionais de quatro territórios que Moscou alega ter anexado da Ucrânia.

"Graças a alguns dos líderes do moderno Comitê Olímpico Internacional, aprendemos que um convite para os Jogos não é um direito incondicional dos melhores atletas, mas uma espécie de privilégio, e pode ser conquistado não por resultados esportivos, mas por gestos políticos que não têm nada a ver com o esporte", disse Putin na conferência "Rússia - Potência Esportiva" na cidade de Perm, nos Urais. "E que os próprios Jogos podem ser usados como um instrumento de pressão política contra pessoas que não têm nada a ver com política. E como uma discriminação étnica grosseira e, de fato, racista."