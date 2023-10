Vôlei: Brasil bate Cuba e mantém chances de classificação para Paris

A seleção brasileira de vôlei masculino conseguiu mais uma vitória no torneio Pré-Olímpico, desta vez sobre Cuba por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/18, 25/20 e 25/20), na manhã desta sexta-feira (6) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O destaque da partida foi o oposto Darlan, que chegou ao total de 20 pontos marcados.

Após perder o primeiro set, a equipe brasileira teve forças para buscar a virada e continuar sonhando com a vaga para participar a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024.

Graças a essa vitória o Brasil subiu para a terceira posição no Grupo A do Pré-Olímpico, agora com quatro vitórias, uma derrota e dez pontos conquistados. A seleção brasileira segue atrás da líder Itália e da segunda colocada Alemanha. Restando dois jogos para o final da competição, a equipe brasileira precisa vencer seus últimos compromissos, contra Irã e Itália.

“Saímos satisfeitos. Pela vitória, pelos três pontos e pela forma como o time jogou do início ao fim. O tempo todo sabíamos exatamente o que estávamos fazendo”, afirmou o técnico Renan Dal Zotto.

O Brasil volta a jogar pela competição a partir das 10h (horário de Brasília) do próximo sábado (7), desta vez contra a seleção do Irã.

* Colaboração de Pedro Dabes (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.