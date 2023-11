Campeão olímpico grego de remo Ntouskos será o 1º a carregar tocha

O campeão olímpico de remo da Grécia Stefanos Ntouskos será o primeiro portador do revezamento da tocha dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 após a cerimônia de acendimento do ano que vem na antiga Olímpia, informou o Comitê Olímpico da Grécia (HOC) nesta quarta-feira (22).

A chama olímpica será acesa em Olímpia, na Grécia, local de nascimento dos antigos Jogos, em 16 de abril, em uma cerimônia tradicional com uma atriz interpretando uma suma sacerdotisa acendendo a tocha usando um espelho parabólico e o Sol.

A sacerdotisa passará a chama para Ntouskos, que ganhou o ouro no skiff simples nos Jogos de Tóquio em 2021, nos limites do antigo estádio olímpico em Olímpia.

Depois de um revezamento de 11 dias pela Grécia continental e sete de suas ilhas, com a ajuda de 600 portadores da tocha, a chama será entregue aos organizadores dos Jogos de Paris em Atenas no dia 26 de abril, com o medalhista de prata olímpico de polo aquático Ioannis Fountoulis como último portador da tocha.

A chama partirá a bordo de um navio de três mastros, o "Belem", para a cidade portuária francesa de Marselha, onde ocorrerão as competições de vela nos Jogos Olímpicos, para o início da etapa francesa do revezamento.

Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto.

