Preços de hotéis e aluguéis podem abalar vivência turística em Paris

Os turistas que vão a Paris no próximo ano para os Jogos Olímpicos enfrentarão grandes problemas com a alta dos preços dos hotéis e uma repressão contra o aluguel de apartamentos turísticos.

Um relatório do gabinete de turismo de Paris mostrou que o preço dos hotéis pode subir 314% entre o verão de 2023 e o de 2024.

“Queremos jogos populares, e não podemos realizar jogos populares com diária a 700 euros”, afirmou nesta segunda-feira (20) Frederic Hocquard, vice-prefeito de Paris para o turismo e a vida noturna.

O estudo também criticou os hotéis parisienses por demorar muito tempo para abrir suas plataformas de reserva para os Jogos, que ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto.

“Cerca de 66% dos hotéis ainda não estão disponíveis para reserva no período da Olimpíada”, informou.

De acordo com o gabinete de Turismo da cidade, uma diária na região de Paris custava 169 euros (R$ 899) em julho de 2023, mas deve subir para 699 euros (R$ 3.718) no mesmo período do ano que vem.

“O aumento é de 366% para as propriedades duas estrelas e 475% para as três estrelas”, informou o órgão.

Os visitantes podem optar pelo Airbnb, mas o Parlamento francês deve aprovar uma lei contra o aluguel ilegal de casas para turismo. Na cidade, os moradores podem alugar seus lares por no máximo 120 dias por ano. O Congresso deve aprovar uma lei para que os locadores sejam taxados.

