Stephan Barcha conquista ouro no hipismo saltos do Pan

O Brasil é ouro no hipismo saltos dos Jogos Pan-Americanos. Stephan Barcha, que montou Chevaux Primavera Império Egípcio, brilhou nesta sexta-feira (3) em Santiago (Chile) para somar 8,06 pontos perdidos. A prata ficou com Kent Farrington, montando Landon, pelos Estados Unidos, e o bronze com outro norte-americano, Mclain Ward, montando Contagious.

OURO NO HIPISMO! 🥇



No último dia da modalidade no Pan de Santiago, Stephan Barcha faz grande campanha montando Primavera e conquista o ouro nos saltos individuais do hipismo! 🏇



Sem chances para o azar! É mais um ouro para o Time Brasil! 🇧🇷



▶️: https://t.co/b3cm40HRRs

📺:… pic.twitter.com/qqQFnPOJ7d — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2023

“Hoje é um dia muito especial, que não dá para esquecer e está na história. A Primavera é uma égua incrível e sempre tentei levá-la da melhor forma possível”, declarou Stephan Barcha, que, entre outros títulos, foi bicampeão brasileiro sênior top 2020/2021 (rendimento máximo), mantendo também sua performance nos principais GPs do país em 2022.

Ouros no wrestling

O Time Brasil também conquistou dois outros no wrestling. Na categoria até 57 quilos do estilo livre Giullia Penalber derrotou a canadense Hanna Taylor, na última quinta-feira (2), por 7 a 6 para ficar no lugar mais alto do pódio.

O aniversário é dela, mas o presente é pra todos nós! 🥇



Aniversariante do dia, Laís Nunes garante a melhor comemoração possível no Pan de Santiago: a medalha de ouro!



Parabéns duas vezes! VOCÊ MERECE! 💚💛



▶️: https://t.co/b3cm40HRRs

📺: https://t.co/uimUYtZSH8#TimeBrasil… pic.twitter.com/fZBEqgrQY3 — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2023

Outra medalha dourada na modalidade veio nesta sexta-feira, com Laís Nunes na categoria até 62 quilos após triunfo na decisão sobre a cubana Maria Santana. Já Joilson Júnior foi superado pelo norte-americano Kamal Bey para ficar com a medalha de prata no wrestling estilo greco-romano categoria até 77 quilos.

Prata na canoagem velocidade

Na canoagem velocidade, Evandilson Neto e Felipe Vieira conquistaram a medalha de prata na prova do C2 500 metros.