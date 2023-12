Ancelotti não tem pressa para assinar um novo contrato com Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que ainda tem muito tempo para tomar uma decisão sobre seu contrato com o clube espanhol, apesar de estar sendo repetidamente ligado ao cargo de técnico da seleção brasileira.

O contrato de Ancelotti expira no final da temporada, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirma que o técnico de 64 anos é o candidato preferido para substituir Tite, que saiu após a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do ano passado.

Perguntado em uma entrevista coletiva se o Real lhe daria um novo contrato como presente de Natal, Ancelotti brincou: "Já recebi meu presente, que foi ficar aqui como técnico do Real Madrid, e isso é o mais importante."

"Como eu disse, ainda temos tempo para pensar sobre isso [prorrogação do contrato]", acrescentou o italiano, falando antes do jogo do Real em casa contra o Villarreal. "Mas em termos de presentes, amanhã meus jogadores poderão me dar um se vencerem esta partida. O que eu mais quero é terminar bem este ano, vencendo os dois jogos que faltam, para que possamos ter um Natal tranquilo."

O Real, que está em segundo lugar na classificação da LaLiga, tentará ultrapassar provisoriamente o líder Girona com uma vitória sobre o Villarreal, 14º colocado, no domingo.

