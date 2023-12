Nadal fará seu retorno ao circuito de tênis no torneio de Brisbane

O ex-número um do mundo no tênis Rafael Nadal voltará a jogar no Brisbane International, evento de preparação para o Aberto da Austrália em janeiro, disse o espanhol nesta sexta-feira (1º).

O 22 vezes campeão de Grand Slam não joga uma partida competitiva desde que foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália deste ano, quando foi prejudicado por um problema no quadril.

Inicialmente, esperava-se que Nadal ficasse fora de ação por apenas oito semanas, mas ele foi submetido a uma cirurgia no quadril em junho.

"Depois de um ano afastado das competições, é hora de voltar", disse Nadal, que venceu o Aberto da Austrália em 2009 e 2022, em um vídeo publicado nas mídias sociais. "Será em Brisbane, na primeira semana de janeiro. Vejo vocês lá."

No mês passado, o diretor do Aberto da Austrália Craig Tiley confirmou que Nadal participaria do primeiro Grand Slam do ano.

Nadal disse que espera se aposentar após a temporada de 2024, depois que uma série de lesões limitaram suas aparições no circuito.

Ele saiu do top 100 pela primeira vez em 20 anos nesta temporada e caiu para o número 633 do mundo, mas tem direito a um ranking protegido por ter se machucado e não ter competido em nenhum evento por pelo menos seis meses.

Nadal já expressou anteriormente o desejo de jogar mais um Aberto da França e representar a Espanha nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo ano antes de se aposentar no final de sua 23ª temporada no circuito.

O torneio de Brisbane, que está retornando após um hiato de três anos forçado inicialmente pela pandemia da covid-19, será realizado de 31 de dezembro a 7 de janeiro.

O Aberto da Austrália acontece no Melbourne Park de 14 a 28 de janeiro.

