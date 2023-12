Praia perde para time chinês e fecha Mundial de Clubes em 4º lugar

O Dentil Praia Clube se despediu do Campeonato Mundial de clubes de vôlei feminino, realizado em Hanghzou (China), na quarta colocação. Na madrugada deste domingo (17), o time mineiro foi superado na disputa do terceiro lugar pelo anfitrião Tianjin Bohai, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 20/25, 25/17 e 19/25.

Apesar do revés, a oposta Tainara foi o nome da partida, com 32 pontos, sendo 27 de ataque, quatro de bloqueio e um de saque. O Praia encerra a participação no Mundial com uma vitória, sobre o Sport Center 1, do Vietnã, e três derrotas. Além de perder do Tianjin, as mineiras foram batidas pelos turcos Vakıfbank (primeira fase) e Eczacibasi (semifinal).

A equipe de Uberlândia (MG) repete a campanha de 2018, quando também ficou em quarto. Na ocasião, o Praia caiu para o Vakıfbank e perdeu a disputa do bronze para o Eczacibasi. O último time brasileiro a ser campeão mundial foi o Osasco, em 2012.

O título ficou com o Eczacibasi, campeão pela quarta vez, ao derrotar o Vafikbank na final deste ano por 3 sets a 2 (25/19, 23/25, 23/25, 25/23 e 15/9). A oposta sérvia Tijana Boskovic foi o destaque do time vencedor, com 27 pontos. A brasileira Gabi Guimarães, também oposta, anotou 16 pontos pela equipe vice-campeã.

O Praia volta as atenções à temporada 2023/2024 da Superliga Feminina. Atual campeã, a equipe de Uberlândia está na segunda colocação, com sete vitórias e uma derrota em oito jogos. As mineiras voltam a jogar somente no dia 6 de janeiro, às 18h30 (horário de Brasília), contra o Sesc Flamengo, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pela nona rodada.