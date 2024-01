Mesmo desfalcado, Flamengo supera Náutico e segue vivo na Copinha

Os 16 jogos deste sábado (13) definiram os confrontos restantes da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque à classificação do Flamengo, que derrotou o Náutico por 1 a 0 no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP). O atacante Weliton, após grande defesa do goleiro Léo, fez o gol da vitória, aos 45 minutos da etapa inicial.

Após a primeira fase, o grupo rubro-negro na Copinha “perdeu” 12 jogadores e o técnico Mário Jorge, que voltaram ao Rio de Janeiro para disputa do Campeonato Carioca com o time profissional. Os principais nomes do elenco adulto estarão em pré-temporada nos Estados Unidos na segunda metade de janeiro e os meninos da base vão a campo no Estadual. Apenas 17 atletas estão à disposição para a sequência do torneio sub-20, comandados por Raphael Bahia, auxiliar de Mário Jorge.

O próximo adversário do Flamengo, que busca o quinto título na competição, será o São José-RS, a quem os cariocas encararam na primeira fase e venceram por 2 a 1. A equipe gaúcha superou o XV de Piracicaba nos pênaltis, por 6 a 5, após empate por 1 a 1 no tempo normal, no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio (SP).

O Flamengo é o único carioca ainda vivo na Copinha. Após Fluminense e Botafogo serem eliminados na última sexta-feira (12), Vasco e Madureira se despediram neste sábado. O Cruzmaltino foi goleado pelo Vitória por 4 a 1, no Ninho do Corvo, em Guarulhos (SP). Os baianos terão pela frente o Ibrachina-SP, que recebeu o Macapá na Ibrachina Arena, em São Paulo, e venceu por 4 a 0. Os clubes se enfrentaram na fase de grupos e não saíram do zero.

O Madureira, por sua vez, sucumbiu ao Cruzeiro. A Raposa ganhou por 1 a 0 no Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP). O atacante Tévis, de cabeça, anotou o gol da classificação mineira, aos 15 minutos do segundo tempo. Na terceira fase, a equipe celeste medirá forças com a Portuguesa, que bateu o Nova Mutum-MT por 2 a 0, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP).

Maior rival cruzeirense, o Atlético-MG não teve a mesma sorte e foi derrotado pelo Sfera, da cidade de Salto (SP), por 1 a 0, no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP). O Raio Amado, como é conhecido o clube empresa cujo elenco da Copinha tem média de idade de apenas 16 anos, terá como adversário o Botafogo-SP, de quem já havia ganhado na primeira fase, por 2 a 1.

Atual bicampeão na briga

Nunca na história da Copa São Paulo uma equipe foi campeã por três anos consecutivos. O Palmeiras manteve esse sonho vivo ao derrotar o Sport por 3 a 1, na Arena Barueri. Os pernambucanos saíram na frente com Marcelo Henrique, em falha do goleiro Aranha, mas sofreram a virada, com os também atacantes Thalys, Luighi e Allan balançando as redes. Na terceira fase, o Verdão pegará o Aster-SP, que recebeu o Oeste no Estádio Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba (SP), e venceu por 1 a 0.

Rival alviverde, o Santos se classificou ao fazer 4 a 0 no EC São Bernardo, na Arena Inamar, em Diadema (SP). Destaque ao atacante boliviano Enzo Monteiro, autor de dois gols. O Peixe terá como adversário o Água Santa, a quem derrotou na fase de grupos por 3 a 0. Antes, no mesmo estádio, o Netuno - apelido da equipe de Diadema - despachou o Juventude, ganhando por 2 a 1.

Confira os resultados deste sábado

Botafogo-SP 2x1 Floresta-CE

Atlético-MG 0x1 Sfera-SP

Flamengo 1x0 Náutico

XV de Piracicaba 1x1 São José-RS (5x6 nos pênaltis)

Red Bull Bragantino 0x0 Taubaté (3x4 nos pênaltis)

Cuiabá 0x1 Atlético Guaratinguetá-SP

Aster-SP 1x0 Oeste

Palmeiras 3x1 Sport

Juventude 1x2 Água Santa

Santos 4x0 EC São Bernardo

Portuguesa 2x0 Nova Mutum-MT

Cruzeiro 1x0 Madureira

Vasco 1x4 Vitória

Ibrachina-SP 4x0 Macapá

Coritiba 1x0 Retrô-PE

Avaí 0x1 Juventus-SP

Veja os confrontos da terceira fase

Athletico-PR x Ponte Preta

Coimbra-MG x Grêmio

Novorizontino x Tiradentes-PI

Ferroviária x São Paulo

Atlético-GO x Corinthians

Fortaleza x CRB

Ituano x Criciúma

Capital-DF x América-MG

Botafogo-SP x Sfera-SP

Flamengo x São José-RS

Taubaté x Atlético Guaratinguetá-SP

Aster-SP x Palmeiras

Água Santa x Santos

Portuguesa x Cruzeiro

Vitória x Ibrachina-SP

Coritiba x Juventus-SP