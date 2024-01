Participantes da fase de grupos da Copa do Nordeste estão definidos

Os 16 integrantes da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024 já estão definidos. As vagas que faltavam ser definidas ficaram com Botafogo-PB e Altos-PI, que levaram a melhor, respectivamente, sobre Potiguar e ASA neste domingo (14). Paraibanos e piauienses ainda garantiram uma premiação de quase R$ 2 milhões.

Os classificados de domingo, mais ABC e Juazeirense, que se garantiram no sábado (13), unem-se aos 12 times já assegurados pelas campanhas nos respectivos campeonatos estaduais de 2023: América-RN, Bahia, Ceará, CRB, Fortaleza, Itabaiana-SE, Maranhão, Náutico, River-PI, Sport, Treze e Vitória. A fase de grupos começa no dia 4 de fevereiro. O torneio será disputado até o dia 9 de junho.

No Almeidão, em João Pessoa, o lateral Lenon abriu o placar para o Botafogo, aos dois minutos do segundo tempo, aproveitando o rebote de uma finalização do atacante Dudu Silva que parou na trave. A vantagem do Belo, porém, durou três minutos, com o atacante Talisson Carioca, de cabeça, deixando tudo igual para o Potiguar.

O 1 a 1 perdurou até o fim do tempo normal, levando a decisão para os pênaltis. A equipe de Mossoró (RN) desperdiçou duas cobranças, com o zagueiro Anderson e o atacante Pecel, ambos acertando o travessão. Pelo Belo, o lateral Furlan perdeu sua tentativa, mandando por cima do gol, mas os demais companheiros foram eficientes. O gol do atacante Kiko decretou a vitória do Alvinegro por 4 a 2.

No Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, a rede também balançou somente no segundo tempo. Aos sete minutos, o meia Anderson Feijão anotou um golaço de bicicleta, colocando o ASA à frente do Altos. Aos 15, o zagueiro Leandro Amorim aproveitou cruzamento do meia Dhonata e empatou para os anfitriões. O duelo caminhava para os pênaltis quando o atacante Rhuann, aos 48 minutos, decretou a virada dos piauienses por 2 a 1.