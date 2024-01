Sinner bate Medvedev e fatura seu 1º título de Grand Slam na Austrália

Jannik Sinner deu início a uma nova era no Aberto da Austrália, quando o italiano encerrou uma quinzena excepcional com uma excelente recuperação para superar Daniil Medvedev e conquistar seu primeiro título de Grand Slam neste domingo (28).

Sinner saiu de dois sets de desvantagem para derrotar Medvedev por 3/6, 3/6, 6/4, 6/4, 6/3 e se tornar o primeiro campeão de Melbourne em uma década que não seja Novak Djokovic, Rafa Nadal ou Roger Federer, no primeiro confronto pelo título desde 2005 sem nenhum dos "Três Grandes".

Ele dominou o torneio até a final, com uma vitória esmagadora sobre Djokovic nas semifinais, mas teve que se esforçar muito para conquistar seu lugar como rei e se tornar o primeiro italiano a conquistar um título importante desde que Adriano Panatta venceu o Aberto da França de 1976.

"Demora um pouco para processar tudo", disse o jogador de 22 anos após se tornar o mais jovem campeão desde que Djokovic conquistou o título de 2008 na Rod Laver Arena. "Estou extremamente feliz com a maneira como lidei com as coisas. A situação na quadra era muito, muito difícil", disse.

A estrela de Sinner está em ascensão e ele se preparou para o sucesso no grande palco ao derrotar Djokovic no ATP Finals e na Copa Davis no final do ano passado, quando levou seu país ao segundo título na competição por equipes.

Um triunfo em um Grand Slam era o próximo passo para acompanhar o ritmo do jovem Carlos Alcaraz, que já tem dois, e Sinner cumpriu sua tarefa em Melbourne com eficiência.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.