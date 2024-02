Carioca: Flamengo arranca vitória em clássico com Botafogo

Graças a um gol do zagueiro Léo Pereira nos acréscimos, o Flamengo arrancou uma vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (7) no estádio do Maracanã, e assumiu a vice-liderança da classificação da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com 12 pontos, dois a menos do que o líder Fluminense, que mede forças com o Sampaio Corrêa na próxima quinta-feira (8). Já o Alvinegro, que permaneceu com 11 pontos, caiu para a 3ª posição.

Ninguém é capaz de parar um homem APAIXONADO. ❤🖤🫶



📸 Gilvan de Souza / CRF#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/vWBRlldQ3E — Flamengo (@Flamengo) February 8, 2024

O público presente no estádio do Maracanã acompanhou uma partida muito truncada, com poucas oportunidades de lado a lado e que foi decidida apenas aos 50 minutos da etapa final, quando Arrascaeta cobrou escanteio curto para Ayrton Lucas, que levantou a bola na área, onde o goleiro Gatito saiu mal e Léo Pereira aproveitou para cabecear com liberdade.

Peixe vence na Vila

A quarta também foi de clássico no Campeonato Paulista, competição na qual o Santos derrotou o Corinthians por 1 a 0 na Vila Belmiro. Com a vitória alcançada graças a gol de João Schmidt o Peixe lidera o Grupo A com 15 pontos. Já o Timão permanece com apenas 3 pontos, na lanterna do Grupo C, que tem o Bragantino como líder. O Massa Bruta bateu o Novorizontino.

VITÓRIA NO CLÁSSICO ALVINEGRO! ⚪️⚫️



Santos vence o Corinthians por 1 a 0 na Vila Belmiro com gol de João Schmidt! pic.twitter.com/HXvpMYG8yO — Santos FC (@SantosFC) February 8, 2024

Outro gigante a vencer na competição foi o São Paulo, que bateu o Água Santa por 3 a 0 no Morumbi com gols de Alan Franco, Juan e Bobadilla. O resultado deixou o Tricolor na ponta do Grupo B com 13 pontos.

Goleada do Bahia

No Campeonato Baiano o Bahia permanece na ponta da classificação após golear o Itabuna por 5 a 0. O destaque da partida foi o volante Yago Felipe, que marcou duas vezes, uma delas graças a uma bela cobrança de falta. Gabriel Xavier, Cauly e Ademir completaram o marcador.

🙌🏽 CARNAVAL DO BAHÊA! 5º triunfo seguido, um novo 5 a 0, mais líder do que nunca! Esquadrão atropela agora o Itabuna na Fonte com gols de Yago Felipe (2), Ademir, Cauly e Gabriel Xavier. Sábado é no Piauí, contra o River, pelo Nordestão. #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/mqph8sQl5U — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 8, 2024

Triunfo do Inter

No Rio Grande do Sul, o Internacional venceu o Santa Cruz por 2 a 0, gols de Enner Valencia e Bruno Henrique, para chegar aos 13 pontos, na vice-liderança, a dois do líder Grêmio, que bateu o Novo Hamburgo na última terça.