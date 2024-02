Cruzeiro garante presença na final da Supercopa do Brasil feminina

O Cruzeiro garantiu presença na decisão da Supercopa do Brasil de futebol feminino após derrotar o Avaí/Kindermann por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (14) em partida disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópólis.

Agora as Cabulosas aguardam a outra semifinal - entre Corinthians e Ferroviária, a partir das 16h15 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (15) - para conhecerem o seu adversário na final da competição.

O triunfo do Cruzeiro nesta quarta começou a ser construído aos 45 minutos do primeiro tempo, com gol em cobrança de pênalti da atacante Byanca Brasil. Aos 13 minutos da etapa final a camisa 10 das Cabulosas voltou a marcar em penalidade máxima. Dez minutos depois a equipe de Minas Gerias deu números finais ao placar com chute de fora da área de Mari Pires.