Medalhistas da Olímpíada de Paris levarão pedaço da Torre Eiffell

Os atletas que chegarem ao pódio nas próximas Olimpíadas de Paris serão recompensados com um pedaço da Torre Eiffel, anunciaram os organizadores na quinta-feira (8), ao revelar as medalhas do evento, que conterão pedaços em forma de hexágono a partir de fragmento do monumento.

A ideia era vincular os Jogos aos símbolos da França, afirmou Thierry Reboul, diretor de criação da Paris 2024.

The most unique, historic and unforgettable souvenir of Paris! 🇫🇷



🥇🥈🥉 Every #Paris2024 Olympic and Paralympic medal will be adorned with a piece of original iron from the Eiffel Tower. pic.twitter.com/jIytQXFtUD