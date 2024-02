Pan Zhanle bate recorde mundial nos 100m livres em Mundiais de natação

O chinês Pan Zhanle estabeleceu o recorde mundial dos 100 metros livres no Mundial de natação de Doha no último domingo (11), com um impressionante sprint inicial no revezamento 4x100 metros para levar seu país ao título.

Pan nadou em 46,80 segundos, superando a marca anterior de 46,86 segundos estabelecida por David Popovici, da Romênia, com o dia de abertura do evento terminando com esta grande marca.

O desempenho espetacular colocou o nadador como favorito à medalha de ouro na prova dos 100 metros da próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris (França).

O jovem de 19 anos flertou com o ritmo recorde nos Jogos Asiáticos de Hangzhou no ano passado.

Ele se tornou o primeiro nadador asiático a quebrar a barreira dos 47 segundos na prova e registrou incríveis 46,65 segundos em uma etapa de revezamento. Um recorde só pode ser estabelecido em uma etapa inicial de um revezamento.

