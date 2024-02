Presidente do comitê dos Jogos de Paris é investigado por salário

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 expressaram surpresa com as notícias veiculadas pela mídia na terça-feira (6) de que o presidente do comitê, Tony Estanguet, estaria enfrentando uma investigação judicial sobre seu salário.

Perguntado se Estanguet, tricampeão olímpico, ou o comitê organizador havia recebido notificação de uma investigação sobre o salário do presidente, um porta-voz da Paris 2024 disse que não poderia responder.

"Gostaríamos de lembrar que a remuneração do presidente do Comitê Organizador está sujeita a uma estrutura rigorosa", diz um comunicado da Paris 2024. "A remuneração do presidente do Comitê Organizador é regulamentada de forma muito rigorosa", acrescentou.

O escritório do promotor financeiro não quis comentar.

A investigação preliminar sobre a remuneração de Estanguet é uma das várias que envolvem os Jogos.

Em outubro, as autoridades fizeram buscas na sede da Paris 2024 como parte de uma investigação sobre suposto favoritismo que também teve como alvo empresas de gerenciamento de eventos.

