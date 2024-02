Tênis: Bia Haddad chega à semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi

A brasileira Bia Haddad derrotou, nesta sexta-feira (9), a tunisiana Ons Jabeur, número 6 do mundo, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4) para avançar para as semifinais do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

BORA PRA SEMIFINAL! 🎾



Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 vence mais uma e avança à semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi 🇦🇪



Vitória sobre Ons Jabeur 🇹🇳 por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4)



Avisa que é ela! 💚💛



📸: Mubadala Abu Dhabi Open pic.twitter.com/gmIcTAV3tQ — Time Brasil (@timebrasil) February 9, 2024

“Estou feliz com o meu jogo de hoje. Primeiramente, é muito especial dividir a quadra com a Ons. Ela representa o tênis feminino de uma forma muito especial, tenho muito respeito por ela. Vencer uma jogadora como ela em dois sets, da forma como foi e com a quadra cheia, é uma vitória especial e importante. No geral, estou feliz com a forma com a qual encarei os treinos e os jogos nos últimos dias. Jogar uma semifinal num torneio grande, com quadra grande e contra grandes jogadoras é sempre especial, então vou tentar cuidar do meu corpo e me preparar da melhor forma”, declarou a brasileira de 27 anos.

Agora Bia Haddad enfrenta a russa Daria Kasatkina, número 14 do mundo, nas semifinais do torneio. “A Kasatkina é uma jogadora bem sólida, que conheço desde o juvenil. Ela é muito competitiva e está no top 20 há muitos anos, então ela vem jogando em alto nível. Vou tentar ser o mais agressiva que puder e continuar focando no presente”.

Porém, antes Bia tem um compromisso na chave de duplas, ao lado de Luisa Stefani. As brasileiras enfrentam, no próximo sábado (10), as norte-americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands por uma vaga na final. “Estou animada e motivada em jogar com a Lu. É muito especial aprender com ela. Estou feliz por estarmos conseguindo trabalhar da forma certa”, finalizou.