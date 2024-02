Vinícius Júnior é nomeado embaixador da boa vontade da Unesco

Vinícius Jr., do Real Madrid, foi nomeado embaixador da boa vontade da iniciativa Educação para Todos da Unesco nesta sexta-feira (2).

O jogador da seleção brasileira foi nomeado em uma cerimônia no centro de treinamento de seu clube, tornando-se o segundo jogador de futebol do país a atuar como embaixador da boa vontade da Unesco, depois de Pelé.

Congratulations to Vinícius Junior, just named UNESCO Goodwill Ambassador!@AAzoulay, Director-General of #UNESCO, has appointed today @vinijr as Goodwill Ambassador for #Education for All, during a ceremony at the #RealMadrid training centre.



