Área dos Jogos Olímpicos de Paris é protegida após ataque à delegacia

Autoridades de Paris reforçaram nesta segunda-feira (18) a presença policial no subúrbio de La Courneuve, ao norte, próximo à Vila Olímpica de Paris 2024, após um ataque a uma delegacia de polícia no final do domingo (17).

O chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, disse aos repórteres que nove pessoas foram presas depois que cerca de 50 jovens entraram em confronto com a polícia e atacaram a delegacia de La Courneuve com lançadores de fogos de artifício no domingo.

O ataque foi um protesto contra a morte de um jovem de La Courneuve que morreu na cidade vizinha de Aubervilliers durante uma perseguição policial na semana passada, depois de ter se recusado a parar sua moto quando a polícia ordenou que o fizesse.

Perguntado sobre o perigo de tumultos nos subúrbios do norte de Paris durante as Olimpíadas, Nuñez disse que havia pouco risco.

"A polícia tem uma forte presença lá hoje e isso será ainda maior durante as Olimpíadas, quando teremos uma presença maciça em toda a região de Paris, e não tenho nenhum medo nesse nível", afirmou Nuñez aos repórteres.

La Courneuve fica a apenas alguns quilômetros da Vila Olímpica de Paris 2024, nos subúrbios ao norte de Seine-Saint-Denis, um departamento carente ao norte de Paris, que espera receber um impulso do investimento em infraestrutura das Olimpíadas.

A segurança é de suma importância para as autoridades francesas. Os Jogos Olímpicos de Paris começarão em 26 de julho.

Alguns locais das Olimpíadas de Paris foram vandalizados durante tumultos no verão de 2023, que foram desencadeados pelo ataque a tiros fatal de um adolescente de ascendência norte-africana pela polícia.

Nuñez, que disse que dois policiais ficaram levemente feridos nos confrontos de domingo, afirmou que, nas próximas horas e dias, dezenas de policiais extras estavam sendo levados para garantir a calma.

"Os reforços permanecerão lá pelo tempo que for necessário", declarou ele.

