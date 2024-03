Bárbara e Carol são campeãs da etapa de Doha e se aproximam de Paris

A dupla brasileira Bárbara Seixas e Carol Soberg faturam neste sábado (9) o título inédito na categoria Elite 16, a principal do circuito mundial do vôlei de praia, na etapa Doha (Catar). De quebra, as cariocas ficaram ainda mais perto de carimbar a segunda vaga olímpica do Brasil nos Jogos de Paris - a primeira foi conquistada na última quinta (7) por Duda Lisboa e Ana Patrícia.

Ouro para o Brasil! 🎉🥇🇧🇷



Bárbara Seixas e Carol Solberg são campeãs da etapa Elite de Doha do Circuito Mundial de vôlei de praia!👏



No final, venceram as canadenses Melissa/Brandie por 2 a 0 (21/18 e 21/18).



Que começo de temporada! Parabéns! ✨ pic.twitter.com/PLHpO2tSvh — CBV (@volei) March 9, 2024

Na disputa final valendo a medalha de ouro em Doha, Bárbara e Carol derrotaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, com um duplo 21/18. Após a conquista de hoje, a dupla brasileira saltou da quinta posição no ranking mundial (6720) para a terceira colocação, ao totalizar 10140 pontos. Outras duas parcerias brasileiras seguem com chances de ir a Paris: Tainá e Victoria (5ª no ranking) e Ágata e Rebeca (9ª).

"Estou tão feliz e orgulhosa do nosso trabalho, estamos nos preparando para evoluir e jogar o nosso melhor vôlei. Quero parabenizar a Carol, temos uma ótima energia juntas", disse Bárbara, prata na Rio 2016 ao lado de Ágatha, em depoimento ao site do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Já Carol Solberg, filha da ex-jogadora Isabel Salgado, um dos ícones do volêi brasileiro, pode debutar em Olímpíadas ais 38 aos, se carimbar a vaga na edição de Paris.

"A Bárbara é incrível, é um prazer jogar com ela. Nossa química é especial. Jogamos vôlei porque amamos", se derramou Carol ao falar da parceira, logo após a vitória contra o Canadá.

Classificação para Paris 2024

Na corrida olímpica por vaga no vôlei de praia, a dupla que soma mais medalhas no circuito mundial tem mais chances de garantir presença em Paris 2024. No entanto, cabe à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) a indicação de quais duplas irão representar o país na competição. .

Outra forma de carimbar a vaga é pelo ranking mundial. Irão à Paris 2024 as 17 duplas mais bem ranqueadas no período de 1º de janeiro deste ano a 10 de junho de 2024.