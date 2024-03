Brasileiro feminino: Corinthians goleia América para assumir liderança

O Corinthians assumiu a liderança isolada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol após golear América-MG por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (21) no Parque São Jorge, em São Paulo.

FIIIIIIIM DE JOGO! O CORINTHIANS VENCE MAIS UMA NO CAMPEONATO BRASILEIRO!



Na Fazendinha, as Brabas golearam o América-MG por 4 a 1.



⚽ Duda Sampaio

⚽ Yaya

⚽ Mariza

⚽ Tarciane pic.twitter.com/eOCHmrO7Il — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 22, 2024

Com o triunfo na partida que encerrou a 2ª rodada da competição, as Brabas do Timão alcançaram os seis pontos, ocupando a ponta da classificação. Já a equipe mineira fechou a rodada na 13ª posição com apenas um ponto.

Após o América-MG dar um susto ao marcar com um minuto de bola rolando, o Corinthians tomou conta do confronto e garantiu a vitória graças ao faro de gol de Duda Sampaio, Yaya, Mariza e Tarciane.

Vitória do Grêmio

Também nesta quinta o Grêmio foi até o estádio Nilton Santos e superou o Botafogo graças a gols de Brito e Giovaninha. Com o resultado, a equipe comandada pela técnica Thaissan Passos alcançou a 8ª posição com três pontos. Já o time de General Severiano fechou a rodada com apenas um ponto na 11ª colocação.