França contará com unidades antidrone para segurança de Jogos de Paris

Operação teve como ponto de partida a saída temporária da prisão de 3 homens que transmitiram a 12 pessoas a notícia falsa de que um avião com R$ 28 milhões aterrissaria em Sorocaba e as incitaram a roubar a aeronave. Na praça do pedágio, policiais cercaram o grupo e dispararam durante 10 minutos contra o ônibus.