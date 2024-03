Santos bate Bragantino e chega à final do Campeonato Paulista

O Santos derrotou o Bragantino por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (27) em Itaquera, para garantir a classificação para a final do Campeonato Paulista. Desta forma o Peixe retorna a uma decisão de estadual após um hiato de oito anos.

FINAL DE JOGO E O SANTOS TÁ NA FINAL! ⚪️⚫️



Com gols de Joaquim, Guilherme e Giuliano, Peixão domina o RB Bragantino em uma Neo Química Arena lotada pela nação santista, vence por 3 a 1 e a alcança a decisão do #PaulistãoSicredi2024! pic.twitter.com/ocLWiLI1Dk — Santos FC (@SantosFC) March 28, 2024

Agora o time da Vila Belmiro aguarda a outra semifinal para conhecer o seu adversário na final do Paulista. Palmeiras e Novorizontino jogam pela outra vaga na decisão a partir das 21h35 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (28) no Allianz Parque.

A vitória do Santos foi construída com gols de Giuliano, Guilherme e Joaquim, enquanto Eduardo Sasha marcou o gol de honra do Massa Bruta.

Quartas da Copa do Nordeste

A noite desta quarta-feira também foi de definição das oito equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Nordeste. Pelo Grupo A avançaram o Sport (após vitória de 3 a 0 sobre o Juazeirense), o CRB (que bateu o Altos por 2 a 0), o Botafogo-PB (que goleou o Bahia por 4 a 0) e o Ceará (que superou o Itabaiana por 2 a 1).

Já no Grupo B se classificaram o Bahia (que havia garantido a vaga de forma antecipada), o Fortaleza (que perdeu de 3 a 2 para o Maranhão mesmo atuando no Castelão), o Altos e o Náutico (mesmo com revés de 1 a 0 para o América-RN).

Tudo definido! Vamos para as quartas de final da maior competição regional do mundo! 🔥⚽🏆



Quem será o campeão da Lampions 2024? 👀 Diz aqui pra gente! #CopadoNordesteBetNacional pic.twitter.com/Ks2IoijWvM — Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) March 28, 2024

Nas quartas de final o Sport medirá forças com o Ceará, o Fortaleza pegará o Altos, o Bahia enfrentará o Náutico e o CRB e jogará contra o Botafogo-PB.