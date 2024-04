Ágatha e Rebecca são prata em etapa do Circuito Mundial

O Brasil conquistou, no último domingo (14), duas medalhas no Challenge de Guadalajara (México) do Circuito Mundial de vôlei de praia. Uma prata com a dupla formada por Ágatha e Rebecca e um bronze para a equipe de Evandro e Arthur Lanci. O torneio vale importantes pontos para a classificação para os próximos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França).

Ágatha e Rebecca ficaram com a medalha de prata após perderem na final para as suíças Esmee Bobner e Zoe Verge-Depre por 2 sets a 0 (parciais de 12/21 e 16/21). Já na disputa masculina, Evandro e Arthur Lanci superaram os cubanos Noslen Diaz e Jorge Alayo por 2 sets a 0 (21/13 e 21/17) na disputa pelo terceiro lugar.

No início de março, as líderes do ranking mundial feminino Duda e Ana Patrícia já haviam alcançado a classificação para o torneio de vôlei de praia dos Jogos de Paris durante a disputa da etapa de Doha (Catar) do Circuito Mundial.