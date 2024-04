Ituano vence Santo André e encerra primeiro turno da LBF em terceiro

O primeiro turno desta temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF) chegou ao fim na noite dessa sexta-feira (12). Com transmissão ao vivo pela TV Brasil, o Ituano venceu o Santo André por 90 a 67, no Prudentão, em Itu (SP).

O Galo, como é conhecido o clube rubro-negro, foi aos mesmos 18 pontos do Sesi Araraquara, segundo colocado, mas fica atrás, em terceiro, pelo confronto direto, que é critério de desempate. O Santo André, com 16 pontos, aparece uma posição atrás. Tanto as ituanas como as andreenses estão garantidas na Copa LBF, competição inédita que será realizada em maio e reunirá os quatro melhores times do primeiro turno.

A vitória do Ituano teve, mais uma vez, o brilho de Gabi Guimarães. A ala/pivô, que tem a maior média de pontos por jogo da competição, anotou 35 pontos, superando o próprio recorde da carreira. Ela mostrou eficiência na zona do garrafão, acertando 11 dos 13 arremessos de dois pontos que tentou na partida. A camisa 13 rubro-negra ainda apanhou oito rebotes e deu quatro assistências.

A pivô Letícia, que substituiu Gabi na vitória sobre o Bax Catanduva, na última segunda-feira (9), também se destacou, atingindo um duplo-duplo, com 18 pontos e dez rebotes, sete deles defensivos. Pelo Santo André, a ala/armadora Tássia foi a principal jogadora, com 22 pontos, três rebotes e quatro assistências.

O Ituano estreia no segundo turno nesta terça-feira (16), às 20h (horário de Brasília), contra o Unimed Campinas, no Tênis Clube de Campinas (SP). Na quinta-feira (18), às 19h30, o Santo André recebe o líder Sampaio Corrêa no Ginásio Laís Elena, em Santo André (SP).