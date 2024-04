Maratonista britânico percorre toda a extensão do continente africano

O maratonista extremo Russ Cook completou uma corrida por toda a extensão do continente africano neste domingo (7) na Tunísia, após viajar por 16 países, com a odisseia de 352 dias incluindo um assaltado à mão armada e uma intoxicação alimentar.

Cook começou sua aventura em abril do ano passado no ponto mais ao sul da África, a aldeia sul-africana de L'Agulhas, e prosseguiu pela costa oeste do continente, percorrendo um total de mais de 16 mil quilômetros.

“A primeira pessoa a percorrer toda a extensão da África. Missão cumprida”, publicou Cook na plataforma X.

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH — Russ Cook (@hardestgeezer) April 7, 2024

O jovem de 27 anos passou por Namíbia, Angola, República Democrática do Congo, República do Congo, Camarões, Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Mauritânia e Argélia, antes de chegar à localidade de Ras Angela na noite deste domingo.

O atleta de resistência também arrecadou mais de meio milhão de libras para caridade ao longo do caminho.

“O objetivo principal é desafiar a si mesmo e fazer algo incrível”, disse Simon Klima, da plataforma de caridade Givestar, à Reuters.

“Até agora, quase 600 mil libras (US$ 758.160) foram arrecadadas para duas instituições de caridade, Sandblast e Running. Esperançosamente, chegando a um milhão de libras, Russ atingirá um milhão de libras com sua arrecadação de fundos, essa é a meta”.

Cook foi acompanhado por apoiadores na parte final de sua viagem, muitos dos quais voaram especialmente para estarem presentes.

“Eu vi o post no Instagram onde ele convidou todo mundo para sair. Eu estava deitado no meu sofá, era uma tarde de domingo, eu vi e ele disse que todos podem vir”, declarou Warren Blake, dos EUA, à Reuters.

“Eu simplesmente não poderia perder uma oportunidade histórica maluca como esta”.

