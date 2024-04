Organizadores recebem chama olímpica em Atenas antes do revezamento

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 receberam nesta sexta-feira (26) a chama dos Jogos em uma cerimônia de entrega em Atenas, antes do revezamento da tocha que durará 68 dias e terminará com a cerimônia de abertura em 26 de julho.

A chama chegou ao estádio Panatenaico, no centro de Atenas, local dos primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896, depois de um revezamento de 11 dias pela Grécia iniciado após o acendimento na Olímpia antiga na semana passada.

Nous avons retrouvé notre Flamme Olympique, et elle brille encore plus fort !

Depuis l’allumage à Olympie, les équipes du Comité Olympique Hellénique ont organisé sa tournée sur les routes de Grèce pendant 11 jours de relais

Aujourd'hui, #Paris2024 retrouve la Flamme de ses…

Vários milhares de torcedores e turistas sentaram-se nas arquibancadas do estádio, em uma tarde ensolarada, enquanto o diretor dos Jogos de Paris, Tony Estanguet, recebia a tocha das mãos do presidente do Comitê Olímpico Grego, Spyros Capralos.

Ele a carregou para fora do estádio e a chama será mantida em uma lanterna durante a noite na embaixada da França na capital grega.

Ela partirá no sábado (27) a bordo do navio de três mastros "Belem" para o porto francês de Marselha, onde chegará em 8 de maio.

Cerca de 150.000 espectadores devem assistir à cerimônia no Porto Velho de Marselha, que sediará as competições olímpicas de vela.

