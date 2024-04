Queniana Peres Jepchirchir quebra recorde mundial de maratona

A atual campeã olímpica Peres Jepchirchir, do Quênia, quebrou o recorde mundial na categoria somente para mulheres ao vencer a 44ª Maratona de Londres (Inglaterra) neste domingo (21).

A atleta de 30 anos de idade se distanciou nos 300 metros finais em um sprint, cruzando a linha de chegada em frente ao Palácio de Buckingham em 2h16min16s, quebrando a marca de Mary Keitany de 2h17min01s estabelecida em uma corrida só para mulheres no evento de Londres de 2017.

WORLD RECORD ‼️



Olympic champion Peres Jepchirchir breaks the women-only marathon world record* with 2:16:16 at the @LondonMarathon after a crazy sprint finish 🤯



*Subject to the usual ratification procedures#londonmarathon2024 pic.twitter.com/FdiWaqledu